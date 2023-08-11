Спи и худей: диетолог раскрыла тайну сжигания жира

Еда после шести вечера – не враг, а хороший друг фигуры, уверяют российские диетологи. Портал «Сиб.фм» публикует новейшие разработки в сфере диетологии, помогающие худеть во время ночного сна.

Справедливости ради заметим, что мысль о сжигании жира во сне – не новость для медиков. Им давно известен факт – во время ночного сна человеческий организм вырабатывает специальный гормон, позволяющий сжигать лишний жир. Речь идёт о мелатонине, которые, согласно свежим исследованиям, способствует образованию так называемого бурого жира, состоящего из клеток, сжигающих калории вместо того, чтобы запасать их.

Мировые учёные решили не останавливаться на этом открытии и занялись исследованием влияния мелатонина на развитие сахарного диабета и гиперлипидемия (повышенный уровень жиров в крови), а также на динамику ожирения и артериальную гипертензию. Об этом рассказала теледоктор Елена Малышева в одном из выпусков своей программы: «Для того, чтобы запустить механизм сжигания жира во сне, необходимо не мешать работе этого гормона путем употребления большого количества углеводов перед сном. Лучше всего есть что-то белковое, например, рыбу или творог, чтобы организм получил строительный материал без избыточной энергии. Таким образом, после того, как мелатонин усыпит нас, организм начнет сжигать жир и очищаться», пояснила она.

Это мнение подтверждает и другой российский эксперт врач-диетолог Анжелика Чиж. По её устойчивому профессиональному мнению, худеть можно даже во сне: «Дело в том, что в нашем организме до полуночи вырабатывается соматотропный гормон, который и отвечает за сжигание жира. Однако и для его работы нужно сделать два шага. Один из них – съесть перед сном два яичных белка, а второй – лечь спать до одиннадцати часов вечера. «Утром на весах – минус 300 граммов», заявляет диетолог.

Кроме того, специалист Чиж, наряду с другими диетологами и нутрициологами, рекомендует отказаться от строгих диет, которые приводят тело к стрессу. По единодушном мнению экспертов, худеющие допускают ряд ошибок на пути к стройности. Самые распространённые приводи ниже.

1. Замена сахара на искусственный подсластитель (лучше снизить количество потребляемого в сутки сахара).

2. Выбор обезжиренных продуктов (жир, но полезный, очень нужен худеющему организму).

3. Пропуск приемов пищи (замедляет метаболизм, усиливает чувство голода, провоцирует переедание).