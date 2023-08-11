Стильно, модно, молодёжно: каждый второй покупатель выбирает автомобиль OMODA за внешний вид

Согласно исследованию специалистов аналитического агентства «Автостат», 51,5% потребителей отмечает стильный, модный и оригинальный дизанй автомобилей OMODA.

Каждый десятый покупатель (13,4%) выбирает продукцию марки за инновации и продвинутые технические решения. 11% респондентов нравятся автомобили новой футуристичной марки, 9% ценят компанию OMODA за появление новинок на рынке, а 6,7% опрошенных ориентировались при покупке на рекомендации и положительные отзывы. Столько же участников опроса при выборе автомобиля доверились рекламной кампании марки.

Свой пусть в России автомобильная марка OMODA начала в ноябре 2022 года и за несколько месяцев стала популярной среди потребителей. По итогам первых шести месяцев 2023 года бренд занял шестое место среди всех представленных в России автопроизводителей.

Продуктовая линейка марки представлена инновационным фастбэк-кроссовером OMODA C5 и интеллектуальным седаном OMODA S5.

Стильный и футуристичный фастбэк-кроссовер OMODA C5 в период с января по июнь 2023 года выбрали для себя 13 415 человек. Модель попала в топ-5 самых продаваемых легковых автомобилей на российском рынке и стала наиболее востребованной среди всех автомобилей иностранных брендов, приобретенных в кредит и посредством маркетинговых программ.

Самим оценить по достоинству автомобили марки OMODA можно записавшись на тест-драйв в дилерском центре «Эксперт Авто НСК».

Эксперт Авто НСК, официальный дилер OMODA

Адрес: Богдана Хмельницкого 75/1

Телефон: 8 (383) 244-96-94

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