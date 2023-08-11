Телефонные мошенники начали работать по новой схеме

Теперь аферисты пишут сообщения от так называемых «коллег».

Телефонные мошенники ввели так называемый нулевой этап обмана — сообщение от коллеги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Сначала человеку приходит сообщение в мессенджере. Оно может быть как от знакомого контакта, например от коллеги, так и с неизвестного номера. Во втором случае мошенники говорят, что они представители той сферы, в которой работает потенциальная жертва.

В сообщении говорится, что скоро человеку поступит звонок от правоохранительных органов, который нельзя проигнорировать. Затем обман развивается по уже отработанной схеме. Якобы представители силовых структур или регуляторов убеждают, что необходимо сообщить некую информацию. Затем потенциальной жертве звонит подставной сотрудник банка и выманивает деньги.

Такая схема более опасна, так как нулевой этап значительно повышает доверие к последующему звонку. При этом новую схему будет сложнее автоматизировать.

Напомним, мошенники создают приложения для «проверки» смартфонов на уязвимость.