Это научный прорыв: проверить спелось арбуза можно с помощью смартфона

Возможности современных смартфонов шагнули настолько далеко, что научились сканировать спелость арбузов. Портал «СИб.фм» публикует подробности нового научного открытия из мира высокоточной техники.

На днях в сети появилась информация об изобретении специального приложения для смартфонов, которое способно сканировать внутреннее состояние мякоти арбузов и подавать сигналы о его спелости. Об этой разработке заявили эксперты Московского физико-технического института.

По словам специалистов учебного заведения, разработанная ими программа заставляет смартфон пропускать WiFi-сигналы через арбуз, анализирует состав и определяет степень зрелости ягоды. Весть секрет, уверяют разработчики, в том, что мякоть арбуза на разных этапах созревания меняет диэлектрические свойства внутренней среды плода, что, в свою очередь, влияет на качество Wi-Fi-сигнала, пропущенного через арбуз.

Не секрет, что антенны современных смартфонов настолько чувствительны, что способны замечать даже небольшие изменения параметров окружающей среды, потому их возможности можно использовать и в данном конкретном случае.

На сегодняшний день данное приложение разрабатывается только для Android (в открытом доступе она пока не появилась и скачать её невозможно). В ближайших планах авторов идеи из МФТИ разработка подобного приложения и для других операционных систем. Также будет прописана и внедрена специальная компьютерная программа для супермаркетов – она будет помогать покупателям определять свежесть любых товаров в режиме самообслуживания.

Отметим, что вышеописанное приложение не является уникальным, поскольку в открытом доступе уже есть подобные программы. К примеру, «Watermelon Prober» уже давно помогает пользователям смартфонов проверять спелость плода по звуку, а «Спелый арбуз Free» легко определяет зрелость плода на основе данных о его весе, форме и габаритах.