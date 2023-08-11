В Госдуме рассказали об исчезновении генерала из Новосибирска Суровикина

Скоро будет два месяца, как из информационного пространства исчез генерал из Новосибирска Сергей Суровикин – в Госдуме с вопросом о том, куда он пропал, советуют обращаться к следователям.

Споры вокруг исчезновения генерала Сергея Суровикина из Новосибирска не утихают до сих пор. Военноначальник пропал из информационного пространства в конце июня, почти сразу после вооружённого мятежа Евгения Пригожина.

О местонахождении Суровикина высказывались уже многие известные медийные персоны России. Кто-то говорит, что он находится на отдыхе, кто-то, напротив, считает, что он выполняет какие-то секретные задачи.

Накануне корреспондент NEWS.ru спросил о судьбе Суровикина у депутата Госдумы от КПРФ Виктора Соболева, который является членом комитета по обороне, возглавляемого Андреем Картаполовым. Ответ был следующий:

«Я его знал, как нормального командира дивизии, он дослужился до главкома ВКС. Не знаю, где он сейчас. Я же не следователь», — заявил Виктор Соболев.

Этот отсыл к правоохранительным органам вновь дал почву для предположений, что Сергей Суровикин сейчас задержан.