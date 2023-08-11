В Новосибирске движение на площади Труда будет запущено по полукольцу

Движение на площади Труда в Новосибирске заменено на Т-образный проезд.

С 14 августа в Новосибирске изменится схема организации дорожного движения на площади Труда. Это связано с очередным этапом строительства транспортной развязки в составе четвёртого моста. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

На площади Труда по левой стороне будет ограничено движение от улицы Широкой до Ватутина и при движении со Станиславского. Чтобы заехать на площадь труда со стороны Троллейной водителю придётся повернуть на Станиславского и развернуться на перекрестке с Котовского.

Проезд по площади Энергетиков не изменится.

Напомним, что до 30 октября движение по улице Серафимовича в Новосибирске будет ограничено.

Также «Сиб.фм» сообщал, что Новосибирский областной суд постановил изъять «УАЗ» у 60-летнего мужчины, которого поймали пьяным и отправили на обязательные работы.