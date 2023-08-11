В Новосибирске гендиректором «Вектора» назначен Александр Агафонов

Генеральным директором новосибирского центра вирусологии «Вектор» назначили Александра Агафонова.

Александр Агафонов назначен на должность генерального директора ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом в пятницу сообщили в учреждении.

Агафонов — доктор биологических наук и работает в «Векторе» с 1983 года. Агафонов принимал участие в создании четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов.

Заслуги Агафонова в развитии российско-гвинейского научно-технического сотрудничества в области изучения эпидемиологии, профилактики и мониторинга бактериальных и вирусных инфекций в Гвинейской Республике были отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Агафонов также был награжден орденом Пирогова за свои заслуги при разработке и внедрении инновационных методов диагностики COVID-19.

Напомним, в Новосибирске начался трудовой спор по иску бывшего директора научного центра «Вектор» Рината Максютова. По итогам заседания 19 июля дело передали в Новосибирский областной суд из-за того, что в нём содержатся сведения, составляющие государственную тайну.