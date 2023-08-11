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проиcшествия

В Новосибирске погиб пропавший полгода назад 33-летний мужчина

Спустя полгода в Новосибирске нашли мертвым пропавшего мужчину.

В феврале 2023 года в Новосибирске пропал 33-летний Евгений Стамбровский. Спустя полгода его нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковом отряде "ДоброСпас-Новосибирск".

#Стамбровский_Евгений_Евгеньевич, НАЙДЕН.ПОГИБ. Выражаем свои соболезнования родным и близким”, — говорится в сообщении волонтеров.

Обстоятельства гибели мужчины неизвестны. В феврале поисковики сообщали, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Напомним, в конце июля в Новосибирске исчез 48-летний Евгений Роднаве.

#поиски пропавших #Новосибирск.
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Марина Домрачева
Журналист

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