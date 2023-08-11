В Новосибирске приговор основателю похоронного дома «Некрополь» отменили без реабилитации

Новосибирский областной суд поставил точку в деле основателя, директора похоронного дома Сергея Якушина: его не оправдали во взяточничестве, но приговор отменили из-за смерти фигуранта.

Сергей Якушин умер летом прошлого года. Тем не менее, его дело о даче взяток в Заельцовском районном суде продолжали рассматривать. В апреле 2023-го был вынесен приговор.

Сергея Якушина признали виновным и приговорили к 5 годам условно, от наказания он был освобождён только лишь по причине смерти.

Всё это время родственники настаивали на реабилитации основателя «Некрополя»: во время процесса сам Сергей Якушин утверждал, что не давал патологоанатомам ни одной взятки в своей жизни.

Летом родственники директора похоронного дома подали апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд, которую инстанция рассмотрела 10 августа.

«Судебное разбирательство по уголовному делу продолжалось по ходатайству одного из сыновей умершего в июле 2022 года подсудимого,

- рассказали в Управлении Судебного департамента Новосибирской области. – Новосибирский областной суд, изучив доводы жалобы защиты, не нашел оснований для прекращения дела по реабилитирующим основаниям».

В итоге приговор Заельцовского районного суда отменили, но на основании процессуальных моментов. Дело закрыто и уйдёт в архив, впрочем, родственники Сергея Якушина ещё могут обратиться в кассационную инстанцию.