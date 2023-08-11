В Новосибирске пропал 48-летний Евгений Роднаве

Поисковый отряд "ДоброСпас-Новосибирск" объявил о поисках 48-летнего Евгения Роднаве. Ориентировка на него опубликована в соцсетях.

По данным волонтеров, 29 июля мужчина ушел из своего дома по адресу Адриена Лежена, 12/1. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Рост новосибирца примерно 185-190 см. У него худощавое телосложение, карие глаза. Роднаве побрит наголо. В день пропажи он был одет в брюки песочного цвета и темно-синие кроссовки. С собой у него был кожаный рюкзак.

В случае, если вы располагаете информации о его местонахождении, следует позвонить по одному из этих номеров: +79930263757, +79538871777, 112.

Напомним, в Госдуме рассказали об исчезновении генерала Суровкина.





