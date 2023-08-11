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общество

В Новосибирске с 14 августа изменят схему движения на площади Труда

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске введут ограничения на фоне работ по возведению четвёртого моста.

С 14 августа в Новосибирске изменится схема движения на площади Труда. Как сообщает пресс-центр мэрии, ограничения будут действовать до окончания строительства мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской.

По левой стороне площади Труда движение будет ограничено от улицы Широкой до Ватутина и при движении со Станиславского. Для заезда на площадь Труда со стороны Троллейной необходимо будет повернуть на Станиславского и развернуться на перекрестке с Котовского.

Проезд по площади Энергетиков останется без изменений. Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и ориентироваться на знаки и информационные плакаты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что до 30 октября движение по улице Серафимовича в Новосибирске будет ограничено. Уведомление об этом опубликовали на сайте мэрии города.

Ограничение для движения введены на двух участках улицы. Они связаны с ремонтом теплосетей.

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Александр Борисов
журналист

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