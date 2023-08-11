В Новосибирске суд отказал в регистрации инициативной группы для референдума за выборы мэра

Новосибирский областной суд рассмотрел заявление депутатов горсовета Антона Картавина и Светланы Каверзиной, которые выступали за проведение референдума за выборы мэра, и нашёл, что отказ в регистрации инициативной группы был законным.

В Новосибирском областном суде рассмотрели заявление Антона Картавина и Светланы Каверзиной, которые обратились от лица 19 активистов, и пытались обжаловать отказ в регистрации инициативной группы по проведению референдума за возврат выборов глав муниципальных образований.

«В обоснование иска они указали, что 19 мая 2023 года в соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.9 Закона Новосибирской области от 25 мая 2004 года №180-ОЗ «Об областном референдуме Новосибирской области» состоялось собрание инициативной группы, состоящей из 20 граждан России, зарегистрированных на территории Новосибирской области, куда входили истцы, по проведению областного референдума на территории Новосибирской области, — говорится в сообщении Управления Судебного департамента Новосибирской области.

– На собрании было принято решение о выдвижении инициативы проведения областного референдума на территории Новосибирской области и формировании инициативной группы по проведению областного референдума на территории Новосибирской области с целью выяснения мнения избирателей о поддержке избрания глав муниципальных образований Новосибирской области».

Иск Антон Картавин подал 22 мая. Рассматривать заявление активистов начали 5 июня. Взвесив все прописанные в законе обоснования, Новосибирский областной суд вынес решение в августе.

22.05.2023 г. уполномоченный представитель инициативной группы Картавин А.В. передал в Избирательную комиссию Новосибирской области ходатайство инициативной группы от 19.05.2023 г. о регистрации инициативной группы, к которому были приложены все необходимые документы.

«11 августа в удовлетворении административного иска суд истцам отказал. Решение суда не вступило в законную силу», — добавили в Судебном департаменте.

Также напомним, что в конце июня депутаты Заксобрания Новосибирской области заявили об ангажированности этой группы.