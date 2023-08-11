В Новосибирске ветераны труда смогут выбрать между бесплатным проездом в электричке и выплатой

Ветеранам труда Новосибирской области предложили выбрать между бесплатным проездом в электричках и денежной выплатой.

В Новосибирской области ветераны труда и труженики тыла смогут получить бесплатный проезд в пригородных электричках или денежную выплату. Подать заявление на получение поддержки в МФЦ необходимо до 1 октября. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития региона.

В 2023 году В список льгот для ветеранов труда и тружеников тыла входит уменьшение стоимость проезда на электричках на 50%. С 1 января 2024 года льгота составит 100%: проезд станет бесплатным. Но если получатель льготы решит, что ему не нужна такая льгота, потому что он не пользуется электричками, то он может подать заявление в МФЦ или центр социальной поддержки населения. Тогда с 1 января 2024 года ему будет начисляться выплата.

В Новосибирской области проживают около 400 тысяч граждан со званием ветерана труда или со статусом труженика тыла. Из них более 300 тысяч получают ежемесячную выплату. 48% выбрали получать деньги вместо льготы на проезд в электричках.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области участники СВО и их дети смогут поступить в техникумы по льготам.