В Новосибирске выставили на продажу участок за 404 млн рублей

В Заельцовском районе Новосибирска объявили аукцион на продажу участка площадью пять тысяч кв.м.

ПК «Фонд развития территорий» объявил о старте аукциона по продаже участка площадью 5 094 кв.м., расположенного на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте регионального минстроя.

Судя по опубликованной презентации лота, на участке находится недостроенная многоэтажка. Ее готовность оценивается в 48,95%. В 18-этажном доме предусмотрено 225 квартир общей площадью 12 921 кв.м.

Начальная стоимость торгов составляет 404 млн рублей. Заявки будут принимать до 28 августа 2023 года.

Судя по информации фонда развития территорий, по адресу Дуси Ковальчук, з/у 242 компания "Интерпоток" строила жилой дом. По данным rusprofile.ru, сейчас ООО находится в процессе банкротства.

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу долгострой ПТК-30 на улице Волховской.