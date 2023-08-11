В Новосибирске появилось дополнительное расписание автобусов в день открытия «Сибирь-Арены».

В Новосибирске запустят дополнительные автобусы в день открытия «Сибирь-Арены» 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти уточнили, что дополнительные автобусы будут ходить от остановки «станция метро «Спортивная» на дамбе Октябрьского моста до станций метро «Речной вокзал» и «Площадь Маркса». Транспорт будет работать с 18.20 до 19.20 и с 20.30 до 21.30.

Напомним, в Новосибирске 12 и 13 августа разыграют билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены».