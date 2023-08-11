В Новосибирской области 27% сердечно-сосудистых катастроф приходится на молодёжь

В Новосибирской области 27% сердечных катастроф пришлось на молодых людей.

27% сердечно-сосудистых катастроф в Новосибирской области приходится на молодёжь. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как отмечают специалисты, с годами сердечно-сосудистые заболевания «молодеют». Эта тенденция прослеживается по всему миру.

Один из главных факторов риска инфаркта миокарда — это высокое давление и ишемическая болезнь сердца. Людям с гипертонией рекомендуется постоянно контролировать давление: принимать лекарства и вести дневник давления.

По словам главного терапевта Новосибирской области Оксаны Герасименко, для профилактики таких заболеваний нужно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Она считает, что от стресса лучше избавляться экологичными методами.

Напомним, что в Новосибирске группа подростков на улице Станиславского, 19/1, напала на девочку с перцовым баллончиком.