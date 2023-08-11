Wink впервые представил операционные результаты — количество активных подписчиков видеосервиса превысило 11,5 млн

Видеосервис Wink демонстрирует высокие темпы развития, выступая одним из драйверов роста бизнеса «Ростелекома» в массовом сегменте (B2C). Консолидированная сервисная выручка видеосервиса (не включает продажу абонентского оборудования и непрофильные доходы) превысила 13,2 млрд рублей, что на 9% выше первого полугодия 2022 года. При этом прирост сервисной выручки в OTT-сегменте составил 95%.

По итогам первого полугодия 2023 года количество активных клиентов видеосервиса Wink (включает абонентов как IPTV, так и OTT, которые, например, получают доступ в мобильном приложении или смарт-ТВ) превысило 11,5 млн, что на 11% больше аналогичного периода 2022 года. При этом количество платящих подписчиков достигло 9,0 млн, увеличившись на 20%. По данным аналитической компании GfK, во втором квартале 2023 года видеосервис Wink закрепился на втором месте по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров.

Wink продолжает активно инвестировать в технологическое развитие платформы и сервисов. Проведены работы по увеличению мощности и надежности платформы, усилена информационная безопасность. Интерфейсы в мобильном приложении, в смарт-ТВ и на сайте стали удобнее и дружелюбнее. В результате оптимизации выросла скорость работы приложений и сайта даже при низком качестве мобильного интернета, что особенно актуально для удаленных населенных пунктов, где покрытие сетями четвертого поколения (LTE) пока недостаточное.

В первой половине 2023 года увеличилось количество партнерств с производителями смарт-ТВ: теперь приложение Wink предустановлено на телевизорах брендов Hisense и Toshiba. В коммерческую эксплуатацию введен дополнительный сервис «За кадром», реализованный с помощью технологии компьютерного зрения: сервис помогает получать полезную информацию о фильме или сериале. Прямо во время просмотра можно узнать любопытные сведения об актерах, локациях съемок и даже релевантных предметах интерьера или одежды в кадре.

Развивается интеграция Wink с сервисами «Ростелекома»: теперь абоненты домашнего интернета могут оплачивать кино и сериалы баллами программы «Бонус». Продолжают набирать популярность специальные программы и продукты для абонентов Tele2. Wink встроен в уникальную мультиподписку Mixx Tele2, причем именно возможность пользоваться онлайн-кинотеатром — один из главных критериев при подключении подписки. По-прежнему доступна уникальная возможность обменивать неиспользованные минуты из пакетов на кино и сериалы.

В 2023 году Wink не менее чем в два раза увеличит выпуск оригинальных проектов. За первую половину года в линейке Wink Originals вышло семь художественных сериалов, которые отметили и зрители, и критики: «Фишер» (самый популярный проект Wink Originals первого полугодия), «Актрисы» (удостоен гран-при фестиваля Originals+), «Балет» (вошел в топы главных сериалов полугодия), «Операция “Неман”» (вышел на РЕН ТВ), «Ухожу красиво» (выйдет на СТС), «Мерзлая земля», «Библиотекарь» (выйдет на РЕН ТВ), а также два документальных проекта — «Поуехавшие» и «Рестораны Москвы». Все оригинальные проекты пользовались высокой популярностью у подписчиков (4,6 млн уникальных зрителей). До конца года планируется еще десять премьер из линейки Wink Originals. Впервые видеосервис начал инвестировать в отечественное полнометражное кино на ранних стадиях.

«В начале 2023 года мы представили главные премьеры полугодия. И все они по итогам вошли в топ просмотров, заслужив высокие оценки наших подписчиков. Проекты Wink Originals стали драйвером увеличения продолжительности смотрения и притока новых подписчиков. Это говорит о правильной программной политике видеосервиса, основанной на глубоком знании аудитории и ее вкусов. Кроме того, только в этом году у нас появились проекты, которые были доступны исключительно на нашей платформе, что также стимулировало подключения. У нас большие надежды на осенние премьеры, к которым уже есть большой зрительский интерес — это сериалы Жоры Крыжовникова “Слово пацана”, Сергея Жукова “Плакса” и целый ряд других разножанровых проектов, включая полнометражные кинокартины», — отметил генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

В июле 2023 года юридически завершилось объединение видеосервисов Wink и more.tv в рамках совместного предприятия, поэтому начиная с третьего квартала текущего года будут раскрываться консолидированные показатели.

Топ-10 сериалов по итогам первого полугодия 2023 года

1. «Постучись в мою дверь» (18+)

2. «Фишер» (18+)

3. «Ветренный» (16+)

4. «Молодёжка» (16+)

5. «Ивановы-Ивановы» (16+)

6. «Черная любовь» (16+)

7. «Содержанки» (18+)

8. «Балет» (18+)

9. «Мёрзлая земля» (18+)

10. «Ухожу красиво» (18+)

Топ-10 фильмов по итогам первого полугодия 2023 года

1. «Чебурашка» (6+)

2. «Праведник» (12+)

3. «Непослушная» (18+)

4. «Непослушник 2» (18+)

5. «Три кота и море приключений» (0+)

6. «Иван Царевич и Серый волк 5» (6+)

7. «Вышка» (18+)

8. «Барбоскины Team» (0+)

9. «Нюрнберг» (12+)

10. «Поехавшая» (16+)