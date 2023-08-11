Жители Новосибирска метеорный поток Персеиды увидят 12 августа

12 августа над Новосибирском пронесётся метеорный поток Персеиды.

В Новосибирске 12 августа начнётся метеорный поток Персеиды. Ожидается до 100 метеоритов в час и около 1–2 метеоритов в минуту, сообщили в Московском планетарии.

Увидеть метеоритный поток Персеиды можно лишь два раза в год — в ночь с 12 на 13 июля и в ночь с 13 на 14 августа. Астрономы считают это явлением самым ярким «звездным ливнем» года. За одну ночь персей проходит от северо-восточного горизонта до «зенита». Это значит, что метеоры раскинутся по всему небу.

Наблюдать за падающими звёздами лучше всего находясь за городом. Потоком Персеиды можно будет любоваться до 1 сентября.

Напомним, что в Новосибирске поступили новые учебники по истории, которые содержат раздел, посвященный СВО. В них школьникам представлены причины начала конфликта и вхождение новых регионов в состав России