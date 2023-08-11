Хакер из Новосибирской области украл криптовалюту у более чем тысячи человек

В городе Обь под Новосибирском орудовал похититель криптовалют.

Житель города Обь Новосибирской области с 2018 года похищал криптовалюту со счетов других пользователей в интернете. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

«Гражданин 1992 г.р. приобрел в закрытых интернет-ресурсах вредоносные программы для кражи паролей с компьютеров пользователей. Используя вирус, он занимался хищением криптовалюты, с 2018 года его жертвами стали свыше тысячи пользователей сети», — сообщили в ведомстве.

Хакера нашли совместными усилиями УФСБ России по Новосибирской области и подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как сообщили в МВД, с 2018 года жертвами хакера стали более тысячи человек. Теперь на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Следователи и полиция выясняют причастность мужчины к другим киберпреступлениям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хакеры совершили 200 тысяч атак на телефоны жителей Новосибирской области.