60-летний таксист из Дагестана домогался четырёх детей в Новосибирске

В Новосибирске пожилого таксиста подозревают в насилии над детьми.

Таксиста из Дагестана, работающего в Новосибирске, заподозрили в насилии над четырьмя детьми от 10 до 14 лет. Об этом сообщил телеграмм-канале Mash Gor.

По данным канала, мужчина приехал в Сибирь на заработки. В свободное от работы время он приставал к детям в соцсетях.

Известно, что переписывался с 10-летней девочкой и тремя мальчиками 12 и 14 лет. Они обсуждали интимные темы. Периодически он даже звонил детям по видеосвязи, после чего шантажировал их.

Родители детей обратились в правоохранительные органы, однако мужчина успел уехать в Дагестан. Оттуда его привезли в Новосибирскую область. По данным канала, открыто уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, в Новосибирске таксист высадил пассажирку в лесу.





