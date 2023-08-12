Глава СКР Бастрыкин проверит непригодный для проживания дом под Новосибирском

В Следственном комитете России сообщили, что проверят аварийный дом на берегу Тулы в Новосибирске, который начал разрушаться после ремонтных работ.

Дом на берегу Тулы заинтересовал следователей после того, как выяснилось, что власти не выплатили компенсацию за повреждения при ремонте. На данный момент местные жители заявляют, что жильё непригодно для проживания.

О том, что информацию о повреждениях и выплате компенсации проверят – сказано в сообщении, которое появилось в Телеграмм-канале Следственного комитета России.

«Дом стал разрушаться после того, как в 2013 году русло реки Тулы, вдоль которой и построено жильё, расчистили с помощью техники. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка», — заявили в Центральном аппарате СКР.

Проверка этой ситуации находится под личным контролем главы ведомства Александра Бастрыкина. Ему должны сообщить о результатах расследования.

Напомним, летом этого года в Новосибирске выявили 22 аварийных дома, которые в мэрии обещали расселить до 2034 года.