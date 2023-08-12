Под Новосибирском в ночь на 13 августа перекроют трассу Р-256

О перекрытии федеральной автодороги сообщили в администрации города Бердска Новосибирской области.

Трассу Р-256 в предстоящую ночь с 12 на 13 августа будут перекрывать интервально, пять раз. Работы будут производиться на въезде в Бердск, на Вокзальной магистрали.

В управлении капитального строительства Бердск это объясняют необходимостью установки рамных металлических опор. Эти работы производятся как элемент строительства дорожной развязки в районе вокзала.

Пять перекрытий – пять опор. На установку каждой из них уйдёт около часа. Для объезда этой части автодороги чиновники предлагают водителям выбирать путь, пролегающий по улицам — Спортивной, Ленина, Первомайской. Грузовой транспорт дорожные рабочие будут пропускать в интервалах установки опор.

Кстати, подобные масштабные работы на трассе Р-256 проходили ровно два года назад – тогда перекрытия были связаны со строительством надземного пешеходного перехода в районе Нового посёлка.