Журналистка из Новосибирска рассказала о попытке устроиться на работу в вебкам-студию

В Новосибирске функционируют вебкам-студии. Своим сотрудницам они даже предлагают социальные гарантии – оплачиваемые отпуска, больничные. Корреспондент «МК в Новосибирске» посетила собеседование в одной из студий и узнала, как проходит рабочий день вебкам-модели и сколько можно заработать.

Выбор журналистки пал на студию на улице Октябрьской в центре Новосибирска. Студия располагается в подвальном помещении. Глава организации рассказал, что они ищут в основном девушек, поскольку большинство аудитории составляют мужчины.

На собеседовании спрашивают паспортные данные девушек. Будущим моделям предлагают удалить соцсети, чтобы не попасть под огласку. На работу берут только совершеннолетних, предельного ограничения нет. Считается, что на любой возраст найдется свой клиент.

В студии девушек уверяют, что ничего крамольного в такой работе нет. Надо, чтобы девушка в кадре была приветливой, игриво разделась, танцевала. Однако бывают странные клиенты, в этом случае надо подыграть. Онлайн-встречи с клиентами проходят в комнатах со звукоизоляцией. Новички работают в парке с оператором, через несколько месяцев — индивидуально.

Впервые девушке платят через две недели работы, после платят каждую неделю. Доход новичков составляет от 10 до 60 тысяч рублей в неделю, опытные девушки зарабатывают больше.



