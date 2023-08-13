На открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа показали выступление на батуте — видео

В Новосибирске 13 августа началось открытие «Сибирь-Арены».
В воскресенье, 13 августа, в Новосибирске началось открытие стадиона «Сибирь-Арена».
Развлекательное шоу перед стадионом началось в 12:00, и продлится до 15:40. После этого на экране перед стадионом начнётся трансляция хоккейного матча между молодёжными сборными России и Беларуси.
Как сообщает корреспондент Сиб.фм, около стадиона собрались сотни зрителей. Любой желающий может поучаствовать в конкурсах от партнёров и выиграть билет на матч-открытие «Сибирь-Арены».
Программа открытия началась с выступления спортсменов на батуте.
Выиграть билет можно не только на площадках от партнёров открытия, но и в спортивных конкурсах, так как день открытия совпадает с празднованием Дня физкультурника.
«Чтобы выиграть билет, люди приседают на сцене. Шесть человек согласились выйти и участвовать. Билеты дали всем», — сообщает корреспондент Сиб.фм.
Церемония открытия арены начнётся в 15:40, а в хоккейный матч — в 16:30. После игры шоу продолжится концертом, и в 21:00 будет салют из цветного дыма.