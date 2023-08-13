Учителям запрещено собирать деньги на это: куда жаловаться на школьные поборы

Никаких платежей на нужды класса, жалюзи и подарки учителям законом не предусмотрено, никто не имеет права их требовать. Портал «Сиб.фм» публикует свежие нормативные документы Министерства образования РФ относительно темы школьных поборов в 2023 году.

Ни для кого не секрет, что на практике всё выглядит иначе нежели на бумаге нормативных документов. Справедливости ради отметим, что в учебном классе действительно может не быть жалюзи или лежать старый линолеум (на что-то бюджет не выделяет деньги, а на что-то выделяет слишком редко). Инициативная группа родителей может предложить повесить жалюзи и перестелить линолеум. Но все это не обязательные, а добровольные платежи. Если родители решат, что лучше обновить мебель или сделать ремонт, они могут это сделать по желанию и на ту сумму, которую вместе одобрят.

Если уж следовать букве закона, то согласно Федеральному закону №273 «Об образовании в РФ», финансирование школ осуществляется из госбюджета: оплата труда педагогов, оборудование, мебель и ремонт здания. Выходит, что сбор дополнительных денег возможен только на добровольной основе.

С некоторыми оговорками, но вполне законно российским школам позволено собирать деньги на некоторые цели. Среди них:

- дополнительное обучение;

- услуги репетитора;

- специальные курсы и занятия, предусматриваемые углубленное изучение предмета;

- услуги, определение которых не указано в ФГОС.

В случае несогласия родителей, они могут составить жалобу. Для начала её следует направить руководству школы. Если реакции не последует, то повторную жалобу можно отправить в надзорные органы: полицию, прокуратуру, местную администрацию, в органы надзора в сфере образования или в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. В зависимости от суммы поборов ситуация может попасть под административную или дисциплинарную ответственность.

Напоминаем, любое требование, принуждение и навязывание услуг в школе — незаконное. Если не хотите сдавать деньги, никто не может вас заставить.