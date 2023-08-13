В Новосибирске хулиганы выстрелили в парня из травмата из-за девушки

В Новосибирске парню выстрелили из травмата в глаз из-за девушки.

В ночь на 12 августа в Новосибирске произошел случай нападения на жителя города и его подругу. Группа хулиганов, вооруженных травматическим оружием, открыла огонь по горожанину, поразив его живот и глаз. Об этом информирует канал АСТ-54 Black в Telegram.

Все произошло на Нарымской улице, возле дома №11. Неизвестные перехватили девушку и молодого человека. Когда парень попытался защитить свою возлюбленную, преступники открыли по нему огонь, после чего быстро скрылись, сев в автомобиль.

Пострадавшего парня срочно доставили в больницу.

Пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщила, что полиция проводит оперативные мероприятия по выявлению и задержанию подозреваемого, причастного к этому преступлению.

Работники правоохранительных органов активно выясняют все обстоятельства данного инцидента.