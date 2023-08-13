Жители Новосибирска чаще всего женятся до 35 лет

В Новосибирске оценили средний возраст, в котором местные жители вступают в брак.

В Новосибирске многие жители предпочитают создавать семьи до 35 лет, а особенно популярными среди молодоженов являются 25-летние невесты. Об этом сообщает Новосибирскстат, отмечая, что в 2022 году к молодежи относились 70% невест и 66% женихов.

Также статистика показывает, что большинство детей, рожденных в регионе, появляются на свет у женщин в возрасте от 14 до 35 лет. В прошлом году 82% новорожденных мам были молодыми, а чаще всего они рожали в возрасте от 30 до 34 лет второго или третьего ребенка. Первенцев же чаще всего рожали женщины в возрасте от 25 до 29 лет.

Специалисты также отмечают, что на начало 2023 года в регионе проживало около 715 000 жителей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 26% от общей численности населения. Кроме того, на каждого мужчину в этой возрастной группе приходилось 1034 женщины.

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