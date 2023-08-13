Жители Новосибирска пожаловались на медленный ремонт в Первомайском сквере

В Первомайском сквере Новосибирска к августу снесли здание только одного из двух кафе.

В мае 2023 года Первомайский сквер в Новосибирске был закрыт для посетителей. Местные жители выражают недовольство темпами работы по благоустройству этой территории, считая, что они идут слишком медленно. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

В сквере завершился снос здания, где располагалась известная кафе-бургерная Carl’s Jr., однако в этой территории еще остались объекты, по которым уже вынесены судебные решения о демонтаже. Арендаторы павильона, в котором до июня 2023 года работал Sabai Bar, и здания, в котором находятся Park Cafe и Перчини, собирались также уйти, но на данный момент их здания еще не были разобраны. Примечательно, что Sabai Bar уже переехала в жилой комплекс на улице Щетинкина, а Park Cafe и Перчини до сих пор не нашли новую локацию.

Многие жители Новосибирска отмечают, что в целом работы в Первомайском сквере продвигаются черезчур медленно. Хотя доступ в сам сквер ограничен, территория хорошо просматривается с Красного проспекта, улицы Максима Горького и улицы Советской, поэтому люди делают выводы на основе увиденного.

Один из местных жителей, Вадим Волков, замечает, что каждый день проходит мимо Первомайского сквера, и утверждает, что уже два месяца там все еще выглядит как разрытый пустырь. Он добавляет, что рабочих на территории видно редко, и они были особенно активны лишь на начальном этапе, когда разбирали старую, но еще пригодную тротуарную плитку. Теперь они стали менее деятельными, и даже забросили работы, которые начались в июле и августе. Городская мэрия обещала, что сквер откроется уже к 15 октября, однако Волков сильно сомневается, что это произойдет, особенно учитывая дождливую погоду и историческую склонность города к задержкам и переносам.

Тем не менее, заместитель мэра Анна Терешкова заявила в своем телеграм-канале, что на территории Первомайского сквера уже приступили к устройству входной зоны и укладке плитки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что к сносу кафе-бургерной Carl’s Jr. приступили только 19 июля.