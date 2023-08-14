Медовый спас-2023: как праздновать и чего нельзя делать по православной традиции

«Сладкий» праздник требует освятить первый медок и поделиться им с бедными людьми, но не простит шумного пиршества с обильным алкогольным возлиянием. Портал «Сиб.фм» публикует все подробности празднования православного Медового спаса в 2023 году.

Три традиционных православных спаса (Медовый, Яблочный и Третий (хлебный) берут своё название от сокращения имени «СПАСителя» и посвящены, конечно, Христу. Первый из них, Медовый, отмечается ежегодно 14 августа (по-старому стилю 1 августа). Он считается народно-церковным праздником. В этот день в российских храмах совершается малое освящение воды, а также меда нового сбора, хозяйки пекут медовые пряники, блины с медом, пироги, булочки и плюшки.

Утром 14 августа во время праздничного богослужения российские пчеловоды приносили часть «нового» мёда на освящение в церковь, а священники, благословляя «новую новину», собирали «попову долю». Часть принесённого в храм мёда раздавалась нищим, а торжество перемещалось на пасеки, где дети, распевая хвалебные песни пасечникам и пчелам, получали «ребячью долю» мёда нового урожая.

В Константинополе, при греческих императорах, в этот день священную реликвию — Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос, — выносили из дворца в патриарший православный собор Святой Софии и совершали водоосвящение.

Логично, что большинство традиций этого дня связано с мёдом, а первая ложка меда 14 августа обладает особой силой (если съесть её и одновременно загадывать желание, то оно исполнится уже в скором времени).

Что касается запретов Медового спаса, то они традиционно связаны с пресечением конфликтов (особый грех – ругаться матом в этот день), с дурным расположением духа и пожеланием зла ближним. Другой запрет – на купание в водоёмах, связан с окончанием теплого сезона (в противном случае высок риск заболеть или, того хуже, утонуть).

Также не стоит устраивать пышных и шумных гуляний 14 августа. Торжество относится к сбору урожая меда и других созревающих культур, потому в праздности Медовый спас не проводят. Более того, на Руси считалось, что громкие разговоры, крики и чрезмерное веселье в этот день могут стать причиной горя и слез в ближайшем будущем.