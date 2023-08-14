«Поезд Героев» завершил своё путешествие в Волгограде

100 талантливых детей из ДНР, ЛНР, Сибири и Дальнего востока выступили в семи крупных городах России; финальный концерт они дали в торжественном зале Музея-панорамы «Сталинградская битва».

«Поезд героев» Всероссийского патриотического проекта «Герои с нашего двора!» завершил своё восьмидневное путешествие прибытием в город-герой Волгоград. С 1 августа 100 талантливых детей посетили Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Самару и Саратов. Конечным пунктом стал город-герой Волгоград.

Участниками «Поезда Героев» стали ребята, достигшие высших результатов на всероссийском и международном уровнях в спорте, образовании и культуре, а также кадеты и юнармейцы из регионов Сибири и Дальнего Востока. Донецкая Народная Республика была представлена 30 юными талантами из Донецка и Макеевки, Луганская – 20 из Стаханова, Счастья, Червонопартизанска, Славяносербска, Александровска, Луганска, Суходольска и Новоайдарского района.

В каждом городе ребят ждала насыщенная культурная программа: торжественная встреча на вокзале, спортивные и культурные мероприятия, экскурсии по историческим достопримечательностям, общение со сверстниками и лидерами общественного мнения. Своими впечатлениями, видео и фотографиями из путешествия ребята делились в телеграм-канале проекта «Герои с нашего двора!».

Волгоград символично стал конечной остановкой поезда. В этом году исполнилось 80 лет со дня окончания Сталинградской битвы. В честь памятной даты ребята посетили знаменитую скульптуру «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане и возложили цветы у Вечного огня. Они прогулялись на теплоходе по Волге, побывали в Волгоградском планетарии и на различных экскурсиях.

Затем был яркий финальный концерт и награждение всех участников и организаторов проекта в совершенно особенном месте — в торжественном зале Музея-панорамы «Сталинградская битва». В конце дня было трогательное прощание, после которого ребята разъехались по домам.

— Нас тепло и гостеприимно встречали в каждом городе. Очень много людей стремились пообщаться с ребятами, поделиться самым интересным, показать самое лучшее. Это была невероятная поездка. А заключительный день был буквально наэлектризован необыкновенной энергией и потрясающими впечатлениями. «Герои с нашего двора!» — это не просто команда, не просто коллектив, это уже настоящая семья. Сколько был эмоций на вокзале! Скучают уже все друг по другу, созваниваются. Хоть ребята и разъехались по домам, но я уверен, что память об этой поездке, эту дружбу они сохранят на всю жизнь и вместе сделают большие дела на благо нашей Родины, — рассказал автор Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов.