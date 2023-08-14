Приближается ретроградный Меркурий: как вести себя с 23 августа

Спокойствие, только спокойствие – этот классический призыв мультперсонажа с пропеллером очень кстати пригодится россиянам в период ретроградного движения Меркурия с 23 августа по 15 сентября. Астрологи рекомендуют готовиться к выходу из зоны комфорта и решению старых проблем. Портал «Сиб.фм» публикует подробную инструкцию о том, как подготовится и пережить очередное попятное движение планет ближнего Космоса.

Российские астрологи единодушно заявляют 23 августа 2023 года начинается новый увлекательный астрологический период. Меркурий, решив развернуть своё движение в обратную сторону, никого не оставит без своего астро-внимания.

В нынешнем периоде ретроМеркурий задержится в знаке рациональной и деловой Девы, а это значит, что большинство проблем проявится в сферах карьеры и коммуникации, поставив под сомнение продуктивность даже самых производительных сотрудников. Эксперты в области астрологии рекомендуют быть готовыми к неудачам и оплошностям, а также к обрушению планов.

Также громадьё мелких, но нозящих проблем возникнет в личных отношениях, торговле, технологиях и поездках. В связи с этим, астрологи настоятельно рекомендуют в период с 23 августа по 15 сентября 20223 года тщательно и по несколько раз перепроверять наличие правильных дат, цифр и формулировок в билетах и удостоверениях личности. Не лишним будет и пройти техническое обслуживание транспорта, чтобы избежать поломок и ДТП.

Особое внимание следует проявить, по мнению экспертов, во время онлайн-покупок, поскольку велик риск мошенничества в сети и обидных накладок с доставкой товаров.

В список нежелательных дел, способных изрядно испортить жизнь в период ретроградного Меркурия с 23 августа по 15 сентября 2023 года входят следующие действия:

· крупные сделки и устройство на новую работу;

· масштабные мероприятия;

· покупка бытовой техники (старую можно и нужно продавать);

· давать в долг и не брать кредиты;

· хирургические вмешательства, кроме экстренных;

· начинать ремонт;

· выяснение отношений в партнёра по работе или браку;

· подавать заявление на расторжение брака или раздел имущества.

Зато в этот период на «отлично» пойдут дела с приставкой «пере»: пересдать, переделать, перестроить, переосмыслить, пересмотреть. Хорошо возвращаться к брошенным когда-то делам и довести до логического завершения.