Прoкуратура признала незаконным отказ властей вводить дома ЖК «Да Винчи»

В посёлке Ложок под Новосибирском строится малоэтажный жилой комплекс «Да Винчи». Этим летом застройщик завершил раньше срока возведение очередных четырёх домов, но районная администрация отказалась вводить здания в эксплуатацию. Причиной назвали недостаточное водоснабжение объектов, за которое, к слову, должны отвечать государственные структуры. Девелопер подал заявление в прокуратуру, чтобы оспорить решение властей. Надзорное ведомство встало на сторону застройщика. Об этом «АиФ-Новосибирск» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Почему отказали в вводе?

Напомним, застройщиком ЖК «Да Винчи» выступает ООО СЗ «Академ-Развитие», входящее в группу компаний «Север». Первые объекты были сданы ещё в 2019-м году. Сейчас в жилом комплексе поживает более 800 семей. Все эти годы никаких проблем с возведением жилья не происходило, но этим летом начались отключения воды в ЖК.

На встрече с руководством МУП «Ложок» выяснилось, что местные дачные общества в связи с аномальной жарой стали потреблять больше воды. Из-за этого её перестало хватать в домах на территории посёлка.

Ситуация с водоснабжением стала причиной отказа районной администрации вводить четыре дома ЖК «Да Винчи» в эксплуатацию. При этом, застройщик перед сдачей получил заключение о соответствии, которое подтверждает, что жильцы будут обеспечены всеми необходимыми коммунальными услугами.

Отметим, что земля под строительство жилого комплекса была приобретена у «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области». Эта структура входит в состав регионального правительства и несёт ответственность за обеспечение участка техническими условиями.

При выяснении причин нехватки воды оказалось, что в посёлке из 8 скважин работает только 4. При запуске 6 ситуация мало меняется, и в систему поступает всего 642 куб. метров воды в сутки. Чтобы увеличить объемы водоснабжения нужна промывка скважин, наладка гидравлических режимов, установка повысительных насосов и станций. Всем этим должны заниматься городские власти.

Вмешательство прокуратуры

В начале августа застройщик направил заявление в прокуратуру, так как почитал решение районной администрации незаконным. В итоге 9 августа прошло совещание при Министерстве строительства региона. На нём присутствовал глава ведомства Алексей Колмаков, представители прокуратуры, ответственные лица администрации Новосибирского района, представители застройщиков ЖК «Да Винчи» и «Технопарка» (им отказали в вводе в эксплуатацию по аналогичной причине), руководитель ГК «Север» Вячеслав Илюxин, руководители МУП «Ложок» и АРС, представители министерства ЖКХ, снабжающих организаций и руководители организаций обманутых дольщиков.

На встрече был рассмотрен вопрос отказа в выдаче разрешительной документации на ввод домов «Да Винчи» и «Технопарка». Все представители высказались и поддержали позицию застройщиков. Также на совещании пришли к выводу, что отказ был не обоснован.

Администрацию района и МУП «Ложок» обязали привести в порядок скважины и оперативно заняться вопросом проведения городского водоснабжение по всему Ложку.

На следующий день после встречи, 10 августа, застройщик ЖК «Да Винчи» получил разрешение на ввод в эксплуатацию четырёх домов. В скором решении этого вопроса поспособствовала прокуратура.