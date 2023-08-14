В Новосибирске у авиакомпании S7 отсудили 1 млн из-за настольной игры

Московская компания «МирХобби» подала в суд на новосибирскую S7 из-за настольной игры «Джет», которую предлагали бортпроводники на рейсах.

Как выяснил Сиб.фм, компания «Мир Хобби» подала в суд на «Авиакомпанию «Сибирь» и «Имидж-дизайн» (данная компания создавала игру для S7. — прим.ред), и потребовала 1 миллион рублей из-за настольной игры «Джет», которую сотрудники авиакомпании распространяли среди пассажиров.

Издательство настольных игр заявило, что авиакомпания S7 просто-напросто переработала их оригинальную серию игр «Соображарий» и сделала свою — «Джет», без лицензионного соглашения.

Для доказательства московские предприниматели назначили экспертизу, которая заключила, что авиакомпания нарушила интеллектуальные права.





Эксперты выявили дословные текстовые совпадения в описании игры «Джет» объемом примерно 66%. Кроме этого, 37 заданий игры «Джет» совпадают с заданиями в серии игр «Соображарий» на 74%.

«Игра «Джет» в целом является переработкой серии игр «Соображарий»», — говорится в документах судебного дела.

Директор «МирХобби» Михаил Акулов через посредника попросил суд взыскать 1 миллион рублей у S7 за незаконное использование игры, а также за судебные издержки — 65 860 рублей. Вся сумма была удовлетворена Арбитражным судом.

Напомним, блогер Влад Бумага отсудил 940 тысяч рублей у бизнесменов из Новосибирска.