В Новосибирск к концу недели вернутся солнечные дни

В выходные в Новосибирске потеплеет до +23 градусов.

В Новосибирске похолодание сменится кратковременным потеплением. Об этом свидетельствуют данные портала gismeteo.ru.

По данным сервиса, 18 и 19 августа, в пятницу и субботу, температура воздуха днем составит +19...+20 градусов. В пятницу будет малооблачно без осадков, в субботу возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 20 августа, потеплеет до +23 градусов. Будет облачно без осадков. Все эти дни ветер будет слабым, его скорость составит 4-6 м/с.

Следующую неделю, с 21 по 27 августа, температура воздуха будет колебаться в пределах от +21 до +25 градусов.