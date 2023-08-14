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общество спорт

В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии

В воскресенье, 13 августа, в Новосибирске торжественно открылся новый ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена». Сиб.фм собрал самые яркие кадры с масштабного праздника.

В первый официальный день работы на территории нового ЛДС прошли различные мероприятия. Церемония открытия началась с батутного шоу, потом зрители увидели шоу иллюзионистов, несколько танцевальных и музыкальных номеров, зеркальное шоу. Кроме того, для гостей устроили пенную вечеринку, проводили различные конкурсы. Вечером выступил диджей Smash.

Однако главным событием стал выставочный матч молодёжных сборных России и Беларуси. В середине первого периода сибиряки открыли счет. Однако соперники быстро сравняли его и нарастили преимущество. Решающей стала шайба в конце последнего периода, забитая в наши вороты. В итоге сборная России уступила Беларуси со счётом 3:1.

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 2

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 3

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 4

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 5

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 6

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 7

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 8

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 9

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 10

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 11

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 12

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 13

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 14

Фото В Новосибирске 13 августа открылась «Сибирь-Арена»: 15 лучших кадров с церемонии 15

#Новосибирск #новый лдс
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Марина Домрачева
Журналист

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