В Новосибирске число самоубийств за год выросло на 6,3%

В 2022 году в Новосибирске 117 человек совершили суицид.

По данным Новосибирскстата, в 2022 году число случаев суицида в городе Новосибирске увеличилось на 6,3%, достигнув отметки в 117 погибших. Однако среди детей количество случаев уменьшилось на 75%, с 4 до 1 инцидента. В то же время, в Новосибирской области число суицидов сократилось на почти 6%, составив 383 случая, из которых 7 были связаны с детьми до 17 лет.

По мнению Романа Анисимова, начальника отдела психологической поддержки обучающихся НГУ, в начале пандемии стало труднее для людей справляться со стрессом, что могло усугубить проблемы у тех, кто уже имел проблемы с психикой. Он также отметил, что в крупных городах, например, в Новосибирске, больше стрессогенных факторов, таких как высокая плотность населения и уплотнение информационной среды, что может привести к повышенному числу суицидов.

Обращение за психологической помощью может помочь предотвратить суицид. Поэтому важно, чтобы такая помощь была доступна людям, нуждающимся в ней. Также в таких ситуациях важно, чтобы рядом оказывались люди, которые могут поддержать человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 70% самоубийств происходит в алкогольном опьянении. Общее число смертей, связанных с алкоголем, достигает 700 тысяч в год. Также подавляющее большинство бытовых убийств и бытовых преступлений совершают во время алкогольного опьянения. Такую статистику ведут травматологии крупных больниц. Согласно данным, 80% травм пациенты получили после того, как выпили. 95% утоплений в летнее время приходятся на выпивших граждан. По этой же причине зимой замерзают насмерть.