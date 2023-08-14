В Новосибирске из-за утечки аммиака эвакуировали 220 работников предприятия

В Новосибирске эвакуировали 220 человек из-за утечки аммиака на предприятии.

10 августа на одном из предприятий Новосибирска произошла утечка аммиака, из-за которой эвакуировали 220 человек. Где именно произошло ЧП — неизвестно. Об этом сообщил глава регионального МЧС Виктор Орлов.

«Отмечаю ликвидацию аммиака в складском помещении на территории производственного объекта в Новосибирске 10 августа», — сказал он.

По словам Виктора Орлова, пострадавших от утечки нет. Был проведён замер качества воздуха в жилой зоне на территории предприятия — повышения ПДК не выявили.

Напомним, что смесь аммиака с воздухом может быть взрывоопасна. Это бесцветный газ с резким запахом. В жидком виде он может вызвать серьёзные ожоги кожи, а при остром отравлении это вещество поражает глаза и дыхательные пути. Возможен летальный исход.

Ранее в Новосибирской области за неделю зарегистрировали 93 пожара. В двух случаях пожарный оповещатель спас жизни многодетной семьи и пожилого инвалида с правнуками. За последнюю неделю датчики дыма спасли девять человек.