В Новосибирске пострадавшего от газонокосилки ежа пытаются спасти волонтёры

В Новосибирске спасают ежа после травм от газонокосилки.

В Новосибирске волонтеры занялись спасением ежа, пострадавшего от удара газонокосилки. По сообщению в Telegram-канале "Новосибирск с огоньком", еж был найден с порезом на голове и опарышами в ране. Специалисты провели обработку раны и начали лечение животного антибиотиками.

Волонтеры выразили уверенность, что после лечения еж сможет вернуться в природу. Их действия свидетельствуют о том, что спасение и защита диких животных являются важными мерами в охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия. Они также напоминают, насколько важно быть осторожными при работе на садово-огородном участке, чтобы не причинять вред животным и экосистеме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подростки спасли беременную косулю в Новосибирской области. Она застряла между прутьев ограды, и ей помогли выбраться. Для спасения животного подросткам понадобилось остановить на близлежащей дороге машину и попросить домкрат, чтобы раздвинуть прутья ограды. Тем не менее, чуть позже в комментариях развернулось обсуждение, законно ли водить снегоход в таком юном возрасте, и не была ли косуля загнана между прутьев самими мальчиками.