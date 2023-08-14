В Новосибирске прокуратура начала проверку после задержки четырех рейсов

В аэропорту Толмачёво задержали 4 рейса 14 августа.

В Новосибирске прокуратура начала проверку в аэропорту Толмачёво после задержки четырех рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в понедельник, 14 августа, из-за неблагоприятных метеоусловий и позднего прибытия воздушных судов в Толмачёво задержали 4 рейса авиакомпаний «Сибирь» в город Мирный, «Якутия» в город Сочи, «Алроса» в город Москву, «Флай Уан Армения»» в город Ереван.

Сейчас прокуроры осуществляют надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Как ранее писал Сиб.фм, задержан вылет рейса из Якутии в Новосибирск.