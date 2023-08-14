В Новосибирской области датчики дыма спасли 9 человек за неделю

В Новосибирской области за неделю произошли 93 пожара.

В Новосибирской области за неделю зарегистрировали 93 пожара. В двух случаях пожарный оповещатель спас жизни многодетной семьи и пожилого инвалида с правнуками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

7 августа в городе Куйбышев начался пожар в квартире, где живет многодетная семья: родители и четверо детей. Пламя быстро распространилось из-за порывов ветра и сильной застройки. Сосед услышал треск огня и помог отцу семейства эвакуировать детей через окно. Затем взрослые выбрались сами.

Через 4 минуты после сигнала извещателя на месте возгорания были пожарные. К этому моменту бревенчатый дом и постройки во дворе были охвачены огнём. На ликвидацию открытого пламени ушло полчаса. Общая площадь, пройденная пламенем, составила 164 квадратных метра. Сейчас погорельцы размещены у родственников.

13 августа сигнал о пожаре поступил с датчика в квартире пятиэтажного дома в Карасуке. Там проживает пенсионер с инвалидностью, и к нему приехали в гости правнуки 14 и 12 лет. Мальчик играл со спичками на балконе, и зажег лежащие там вещи. Дети не смогли сами потушить пламя, сообщили прадеду и позвали соседей. Их соседи, семейная пара, увидели дым на балконе и кинулись на помощь. Мужчина отключил подачу электричества на щитках, а затем вместе с девушкой вынес на руках пенсионера из квартиры. Никто не пострадал. Пожарные были на месте через 7 минут после оповещения от датчика. Огонь повредил балконный и оконный проем на кухне. Квартира осталась цела.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прокуратура начала проверку по факту пожара в Центральной клинической больнице.