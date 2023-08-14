В Новосибирской области медведь терроризирует жителей села Новосилиш

В Новосибирской области в селе Новосилиш пропало 9 овец.

В Усть-Таркском районе Новосибирской области медведь терроризирует жителей села Новосилиш. Об этом пишет издание «Знамя труда».

По данным издания, дикий зверь уже похитил девять овец и продолжает нападать на скот в окрестностях населенного пункта. Местные жители боятся за свою безопасность и животных, которые пасутся в лесу.

Жители села вместе с егерями провели обыск в лесу и обнаружили захоронения овец в пятистах метрах от населенного пункта. Медведь вырыл глубокие и ровные ямы, где спрятал добычу. Часть туш была съедена, а часть спрятана в ямах.

Местные жители предполагают, что медведь не один, а с медвежатами. В связи с этим, жители села призывают всех проявлять осторожность и не ходить в лес без необходимости.

Убить медведя невозможно, так как он обитает в заказнике. Жители села просят власти принять меры для защиты населения и скота от нападений зверя.

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