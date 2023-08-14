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вчера 23:50
общество

В Новосибирской области уложили 2 млн кв.м. дорог в этом году

Всего в 2023 году в Новосибирской области должны уложить более 3 млн квадратных метров асфальта.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было уложено 2 млн кв.м. асфальта, впереди работа над еще одним миллионом. В общей сложности будет обновлено 376 метров асфальта. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам министра транспорта НСО Анатолия Костылевского, 122 ремонтируемых объектов в этом году введено в эксплуатацию 20. 41 объект почти готов к вводу, на 61 еще ведутся работы. Ремонтный сезон будет закончен в октябре 2023 года.

Среди законченных объектов дорога с 50-летней историей в Колыванском районе. Она ведет к животноводческому предприятия. В Краснозерском районе досрочно сдали участок трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» протяженностью 4,7 км.



#Новосибирская область #ремонтные работы
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Марина Домрачева
Журналист

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