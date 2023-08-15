Двое жителей Новосибирской области пытались перейти на сторону ВСУ

Жителей Новосибирской области заподозрили в контактах с украинскими спецслужбами.

В новосибирской области ФСБ предотвратила попытки государственной измены со стороны жителей села Кыштовка. Как сообщили Сиб.фм в ведомстве, 33-летний мужчина планировал перебраться на сторону Украины. Он также предпринимал попытки отправить граждан России за границу для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

При обыске дома подозреваемого был обнаружен арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами. В ходе расследования также выяснилось, что мужчина готовился к действиям вместе со своим родственником, 29-летним жителем Новосибирской области.

В связи с выявленными фактами УФСБ объявил подозреваемым официальные предостережения о недопустимости подобных действий. В случае повторения государственной измены они будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, в Новосибирске суд отказал в прогулках обвиняемому в госизмене учёному Звегинцеву.