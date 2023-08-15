В ХК «Сибирь» выразили соболезнования после гибели 21-летнего хоккеиста Родиона Амирова

21-летний хоккеист Родион Амиров погиб от опухоли мозга.

Хоккеист Родион Амиров скончался в возрасте 21 год после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Салават Юлаев».

Опухоль мозга обнаружили у Родиона 2 года назад. Всё это время с момента получения сообщения о болезни хоккеист отказывался негативно высказываться о своей болезни.

Родион решил «наслаждаться каждым днём, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей своей хоккейной карьеры. Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества», — отметили в пресс-службе клуба.

Родиону Амирову и его семье на протяжении болезни помогали ХК «Салават Юлаев» из КХЛ и «Торонто Мэйпл Лифс» из НХЛ.

Впервые Родион Амиров показал свой талант в матчах юниорского чемпионата в Швеции в 2019 году. За 7 игр он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Также он забивал в каждом матче плей-офф, в том числе и в проигранном финале со шведской командой (3:4).

После международного выступления Амиров дебютировал в ХКЛ в составе команды республики Башкортостан «Салават Юлаев».

Летом 2021 года в предсезонной игре с Северсталью» Амиров неудачно влетел в борт, после чего упал на лёд. Он не смог продолжить игру, ему диагностировали сотрясение. Он пропустил часть сезона, а после возвращения на лёд получил ещё одну травму. За весь сезон он сыграл в 10 матчах, последний из которых провёл 3 января 2022 года с «Магнитогорском». Через полтора месяца генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда диагностирована опухоль головного мозга.

В ХК «Сибирь» выразили соболезнования родным и близким скончавшегося хоккеиста.