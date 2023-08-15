Интересные факты о новосибирском метрополитене и не только можно узнать на выставке в центре города

Многим горожанам запомнилась выставка, которая включает в себя 130 уникальных фактов о Новосибирске. В «пёстрой мозаике фактов о городе во всём его разнообразии» рассказывается, в том числе, о метрополитене, который традиционно занимает третье место в России по пассажироперевозкам.

Уличная экспозиция «130 фактов о городе», подготовленная Музеем Новосибирска при поддержке мэрии города, – это интересный рассказ об истории столицы Сибири. Представленные факты из самых разных сфер жизни города вызвали большой интерес у горожан. Посетив выставку, можно лучше узнать историю нашего мегаполиса. Часть фактов посвящено местной подземке.

Знаете ли вы, что первая станция метро «Площадь им. Ленина» торжественно открылась в 1986 году, 7 января? В этот же день началось регулярное движение поездов. Годом позже, 31 декабря, был запущен первый участок Дзержинской линии из двух станций — «Сибирской» и «Площадь Гарина-Михайловского».

Ещё из интересного: Новосибирский метрополитен является самым восточным метрополитеном в Российской Федерации! После запуска он стал первым и единственным за Уралом и в Сибири, а также четвёртым в России и одиннадцатым в СССР.

В системе Новосибирского метрополитена действуют две линии с тринадцатью станциями со всеми необходимыми сопутствующими сооружениями. Протяжённость обеих линий — 15,9 км. Интервалы движения поездов — от 2 минут 45 секунд (минимально возможный интервал на Ленинской линии).