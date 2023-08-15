Картинки и поздравления в честь Дня Республики Тыва 15 августа 2023 года

День рождения тувинской государственности в текущем году выпал на вторник и празднуется целых три дня. Главный секрет стремительного преображения этой живописной республики в интернациональной дружбе её населения. Представители разных народностей ежегодно поздравляют друг друга с этим торжественным днём. Портал «Сиб.фм» публикует праздничные открытки и душевные поздравления с Днём образования Республики Тыва.

Ты Родина моя — Тува!

Любовь моя!

Моя Тува!

А на душе, как на вершинах

Белеет снег и веет холод...

О, милый край!

Как ты мне дорог!

О, милый край,

Я так скучаю!!!

К тебе во сне я приезжаю,

А хочется так... наяву...

День Республики Тува был учрежден в 1993 году после восстановления суверенитета Тувинской АССР (Автономной Социалистической Советской Республики). Этот день стал символом независимости и самоопределения народа Тувы. Он отмечает культурное, историческое и национальное достояние Тувинской Республики.

Что такое Тува?

Это степи, омытые солнцем

Быстрых речек разлив и дремучих лесов океан

Синеватые дали и гор разноцветных кольца

Зной песков раскаленных и снежная стужа Саян

Что такое Тува?

Это смуглые люди, упорно идущие к цели,

Чтоб открыла земля, все богатства и все тайны свои

И уходят пески, берега одеваются в цемент

В синеватые дали плывут города-корабли.

День Республики Тува празднуется различными мероприятиями, включающими традиционные церемонии, культурные мероприятия и национальные праздники. В этот день проходят парады, концерты, спортивные соревнования, ярмарки и выставки, посвященные тувинской культуре и истории.

Мне Тувой гордиться приходилось часто

И у нас в России, и в стране иной.

Всем друзьям дарила ее «Узел Счастья»,

Обереги, мантры от беды любой.

А над Енисеем облака, как перья,

Чудные узоры в небесах плетут,

А в степях просторных —

древние поверья,

Мифы, да легенды о Туве живут.

Важной частью празднования являются национальные обряды и ритуалы, которые передают тувинскую культуру следующим поколениям. Это может включать выступления тувинских певцов и музыкантов, исполнение традиционных танцев и национальных игр, а также демонстрацию ремесел и народных промыслов.

Так природе невозможно

Сотворить земное — сложно.

Вот где сказка наших дней!

С каждым днём Тыва родней.

Как торжественно и мило

Солнце горы осветило!

В зазеркалье предо мной —

В воду — лёг здесь мир земной.

День Республики Тува отмечается жителями Тувинской Республики, а также людьми, связанными с этим регионом. Это включает в себя тувинцев, представителей разных этнических групп, проживающих в Туве, а также гости и туристы, посещающие регион во время праздника.

Привет, красавица Тува —

Саяна мать и Енисея!

Вот уж седая голова

Буйбы из далека белеет.

Следит он долгие года,

Как вьётся серпантин дороги.

По обе стороны — тайга.

В снегу увязли кедров ноги.

Кто тут однажды в жизни был,

Тот навсегда Туву полюбит.

Будь счастлив, дорогой Кызыл.

Пусть хорошо всё в жизни будет.

День Республики Тува, отмечаемый 15 августа, является государственным праздником Тувинской Республики, посвященным культурному и национальному наследию этого региона. В этот день проводятся разнообразные мероприятия, включая церемонии, концерты, выставки и спортивные соревнования. Праздник отмечается тувинцами и жителями Тувы, а также гостями и официальными лицами, признающими важность и богатство тувинской культуры и истории.

Очарованный дикий край,

Где медвежья дымит гора.

И драконов хребты из сосен,

И белеет в вершинах проседь.

Бурым бархатом первый холм

Елей занавес – бурелом,

В дымке ряд серых синусоид,

В облаках небо с бирюзою.

В жестких ребрах каркасом крыт

И таежным ключом закрыт

Край, где к духам приходят в гости,

И у Будды дороги просят.

Будто умер ты и воскрес,

И рукой подать до небес.

С бубном пляшущего шамана

В Урянхайском краю Саяна.