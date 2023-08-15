Картинки и поздравления в честь Дня Республики Тыва 15 августа 2023 года

День рождения тувинской государственности в текущем году выпал на вторник и празднуется целых три дня. Главный секрет стремительного преображения этой живописной республики в интернациональной дружбе её населения. Представители разных народностей ежегодно поздравляют друг друга с этим торжественным днём. Портал «Сиб.фм» публикует праздничные открытки и душевные поздравления с Днём образования Республики Тыва.
Ты Родина моя — Тува!
Любовь моя!
Моя Тува!
А на душе, как на вершинах
Белеет снег и веет холод...
О, милый край!
Как ты мне дорог!
О, милый край,
Я так скучаю!!!
К тебе во сне я приезжаю,
А хочется так... наяву...
День Республики Тува был учрежден в 1993 году после восстановления суверенитета Тувинской АССР (Автономной Социалистической Советской Республики). Этот день стал символом независимости и самоопределения народа Тувы. Он отмечает культурное, историческое и национальное достояние Тувинской Республики.
Что такое Тува?
Это степи, омытые солнцем
Быстрых речек разлив и дремучих лесов океан
Синеватые дали и гор разноцветных кольца
Зной песков раскаленных и снежная стужа Саян
Что такое Тува?
Это смуглые люди, упорно идущие к цели,
Чтоб открыла земля, все богатства и все тайны свои
И уходят пески, берега одеваются в цемент
В синеватые дали плывут города-корабли.
День Республики Тува празднуется различными мероприятиями, включающими традиционные церемонии, культурные мероприятия и национальные праздники. В этот день проходят парады, концерты, спортивные соревнования, ярмарки и выставки, посвященные тувинской культуре и истории.
Мне Тувой гордиться приходилось часто
И у нас в России, и в стране иной.
Всем друзьям дарила ее «Узел Счастья»,
Обереги, мантры от беды любой.
А над Енисеем облака, как перья,
Чудные узоры в небесах плетут,
А в степях просторных —
древние поверья,
Мифы, да легенды о Туве живут.
Важной частью празднования являются национальные обряды и ритуалы, которые передают тувинскую культуру следующим поколениям. Это может включать выступления тувинских певцов и музыкантов, исполнение традиционных танцев и национальных игр, а также демонстрацию ремесел и народных промыслов.
Так природе невозможно
Сотворить земное — сложно.
Вот где сказка наших дней!
С каждым днём Тыва родней.
Как торжественно и мило
Солнце горы осветило!
В зазеркалье предо мной —
В воду — лёг здесь мир земной.
День Республики Тува отмечается жителями Тувинской Республики, а также людьми, связанными с этим регионом. Это включает в себя тувинцев, представителей разных этнических групп, проживающих в Туве, а также гости и туристы, посещающие регион во время праздника.
Привет, красавица Тува —
Саяна мать и Енисея!
Вот уж седая голова
Буйбы из далека белеет.
Следит он долгие года,
Как вьётся серпантин дороги.
По обе стороны — тайга.
В снегу увязли кедров ноги.
Кто тут однажды в жизни был,
Тот навсегда Туву полюбит.
Будь счастлив, дорогой Кызыл.
Пусть хорошо всё в жизни будет.
День Республики Тува, отмечаемый 15 августа, является государственным праздником Тувинской Республики, посвященным культурному и национальному наследию этого региона. В этот день проводятся разнообразные мероприятия, включая церемонии, концерты, выставки и спортивные соревнования. Праздник отмечается тувинцами и жителями Тувы, а также гостями и официальными лицами, признающими важность и богатство тувинской культуры и истории.
Очарованный дикий край,
Где медвежья дымит гора.
И драконов хребты из сосен,
И белеет в вершинах проседь.
Бурым бархатом первый холм
Елей занавес – бурелом,
В дымке ряд серых синусоид,
В облаках небо с бирюзою.
В жестких ребрах каркасом крыт
И таежным ключом закрыт
Край, где к духам приходят в гости,
И у Будды дороги просят.
Будто умер ты и воскрес,
И рукой подать до небес.
С бубном пляшущего шамана
В Урянхайском краю Саяна.