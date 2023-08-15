Онколог Иванов перечислил самые незаметные симптомы рака

По его словам, потеря веса без причины может говорить о прогрессивной стадии рака.

Хирург, врач онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов рассказал, что внутренние симптомы онкологии достаточно тяжело заметить без специального обследования. Об этом пишет «Газета.Ru».

«В первую очередь стоит обратить внимание на работу желудочно-кишечного тракта. Если у вас снизился аппетит, появились тошнота, рвота, отвращение к еде, расстройство стула, вздутие живота, необходимо учесть, что это могут быть «тихие» проявления онкозаболевания», — объяснил специалист

Кроме того, по словам хирурга, отдельное внимание стоит уделить заболеваниям, которые никак не проявляют себя вплоть до поздних стадий. К ним относятся рак тела и хвоста поджелудочной железы. Они проявляются только с возникновением боли у пациента, а это говорит, как правило, об уже неоперабельной опухоли.

«Тихие» симптомы могут сообщить вам о болезни, а могут вообще не проявляться. Не упускайте возможность пройти диспансеризацию, которая действительно помогает выявлять различные заболевания», — резюмировал онколог.

Напомним, онколог рассказала об опасных видах родинок, которые нужно срочно удалять.