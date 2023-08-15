Почему растёт курс доллара: мнения экспертов

14 августа 2023 года в ходе торгов на Мосбирже доллар превысил отметку 100 ₽ впервые с 23 марта 2022 года. С начала августа доллар вырос к рублю на 9%, с начала года — на 40%. Портал «Сиб.фм» публикует экспертное мнение о причинах беспрецедентного скачка и падения национальной российской валюты в текущем году.

Тенденция к резкому валютному росту в России сложилась не вдруг. Центробанк регулярно предпринимал попытки для стабилизации обстановки в течение текущего 2023 года. Так произошло и в минувший четверг 10-го августа, когда ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила для снижения волатильности рубля, сообщает портал «Финанс.Рамблер.ру». Однако значительного влияния на динамику торгов последующих суток это не оказало, констатировал в понедельник 14 августа руководитель отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиций» Андрей Кочетков.

Разбираясь в причинах падения российского рубля ряд российских экспертов заявили, что «давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением». Но, с другой стороны, Банк России не видит рисков для финансовой стабильности из-за ослабления рубля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин во время пресс-конференции в пятницу, 11 августа 2023 года.

Нет у нашего родного рубля поддержки и со стороны подорожавшей нефти (утром 14 августа фьючерс Brent c истечением в октябре торговался около $86), поскольку рост нефтяных цен переносится в выручку экспортёров с некоторым лагом, пояснил руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик.

Чем обернутся эти тенденции для обычных россиян и стоит ли тревожиться по этому поводу – вопрошают многие жители РФ. Отвечая на их многочисленные вопросы, экономисты лишь успокаивают, что отметка в 100 рублей за доллар в первую очередь психологическая: «Люди реагируют на цифру 100 в долларах как на красную линию, психологически создается турбулентность. Люди начинают задавать вопросы: почему Центробанк и Минфин не останавливают этот галопирующий поток? Это в первую очередь психологическая ситуация для людей, нас всегда пугали долларом за 100, и вот он уже здесь», объяснил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Но как бы там ни было, а законы экономики суровы и, согласно им, курс валюты скажется на жизни обычных граждан, как это уже бывало не раз, выразил единодушное мнение аналитиков экономист Евгений Коган. Как не крути, а в ближайшие 2-4 месяца цены на основные потребительские товары начнут расти: «Некоторые производители, например, индейки и майонеза, уже официально заявили о росте цен на 10%», предупредил эксперт Остапкович.

Пока официальные власти успокаивают сами себя слишком усреднёнными данными Росстата о предстоящей инфляции на уровне всего 1,5–3% к годовой инфляции, экономисты открыто заявляют, что падение рубля добавит не менее 5% к годовой инфляции. Они уверены, что предпринимать меры по сдерживанию инфляционных процессов следует уже сейчас: «Банк России в падении рубля риска для финансовой стабильности не видит и наблюдает за ситуацией со стороны. Но рано или поздно регулятор будет вынужден вмешаться на валютный рынок» уверяет эксперт Коган.

И всё же, по единодушному мнению российских экономистов, паниковать населению страны не нужно, поскольку текущее падение рубля на россиянах не отразится катастрофически.