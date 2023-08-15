Пять признаков родового проклятья: что делать и к кому обращаться

Доподлинно известно, что родовое проклятие передаётся по крови из поколения в поколение пока не попадает в поле сильного и отважного члена семьи, способного развязать многовековой узел проблем. Наличие таких неприятностей в роду можно отследить всего по пяти признакам. Портал «Сиб.фм» публикует полный список и способы устранения родовых проклятий без гадалок и колдунов.

По своей сути любое проклятие – это набор определенных фраз негативного характера. Их могут произнести не только ведьмы, но и самые близкие родственники, в самой обычной ссоре, поясняет российский эзотерик и экзистенциальный психолог Елена Кузьмицкая. По её экспертному мнению, именно по этой причине в традициях многих культур мира прочно закрепилось благословение старших родственников, без которого не начинали ни одно крупное дело, будь то сбор созревшего урожая или свадьба.

По единодушному мнению экспертов в области магии, существуют первичные отличительные признаки того, что вы и весь род можете быть под родовым проклятием.

1. Бесконечные жизненные кризисы (указывают на денежное проклятие рода по причине зависти друзей или сородичей).

2. Разобщённость членов рода (семьи): такое проклятие формируется близкими родственниками, когда, к примеру, одна сестра завидует другой, желает её зла или, того хуже, обращается к помощи магов, тем самым приводя род к постепенному вырождению.

3. Тяжелые родовые программы, переходящие из поколения в поколение: суициды, алкоголизм в роду повторяется только в тех семьях, где кто-то из предков или чужой, посторонний человек наложил проклятие на смерть одного члена рода или всех поколений.

4. Генетическое уродство: считается самым сильным проклятием, так как уже начало страдать тело — самый важный материальный индикатор тонких планов.

5. Несчастливые семейные отношения: это проклятие, чаще всего, передаётся по женской линии (венец безбрачия).

Не стоит игнорировать признаки родового проклятия, так как это может привести к серьезным последствиям для вашей жизни и жизни ваших потомков, уверяет практикующий российский маг и эзотерик Дарья Шмырина. По её мнению, люди в большинстве часто не думают о чистоте своей души и однажды за это придется расплатиться их потомкам: «Подумайте об этом и начните праведный путь, помогайте другим людям, делайте хорошие поступки, и тогда возможно Ваши потомки будут благодарны труду, проделанной Вами», рекомендует эксперт.

Способов снять родовое проклятие множество: от обращения к знахаркам и колдуньям до самостоятельного проведения ритуалов. Но самым действенным и эзотерики, и психологи считают визит в храм и чтение особых молитв, поскольку самое верное оружие против зла любого рода – это заступничество Небесных сил.

Ниже приводим состав христианского молебна (цикл сильнейших молитв) о снятии родового проклятия (вреда он точно не принесёт). Читается он 40 дней подряд одним или всеми членами семьи (рода) по желанию: «Символ Веры», псалом 90, молитва Троице, «Покаянная молитва», молитва перед иконой Богоматери «Нерушимая стена», «Отче наш». По желанию к этому перечню добавляются дополнительные молитвы к святым, Богоматери и Христу (тексты можно найти в любом домашнем Молитвослове).