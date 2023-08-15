Разработанная в СГУПСе дрезина отвечает за чистоту новосибирского метрополитена

Чистоту тоннелей и станций метрополитена специалисты поддерживают с помощью эффективной поливомоечной дрезины.

Раньше для того, чтобы помыть тоннели, нужно было использовать целый поезд, который состоял из поливочного агрегата, помпы и трёх дрезин. С появлением новой дрезины всё стало гораздо проще. Она регулярно очищает стены и своды тоннелей от пыли и грязи.

Эта машина — разработка новосибирских инженеров. Сам проект сделали в СГУПСе. Специальную машину собирали с нуля: от старого агрегата 1958 года выпуска осталась только платформа и номер — 373. Дрезина стала проще в управлении — ей могут управлять всего два человека.

Ещё один плюс такой дрезины— это экономическая эффективность, которая выросла в разы. Так случилось не только благодаря снижению числа обслуживающих специалистов, но и за счёт мобильности машины. Новый поливомоечный комплекс можно настроить так, что он будет чистить направленной под давлением струёй в конкретном месте, а не по всему периметру тоннеля.

В старую помпу, несмотря на свои габариты, вмещалось 26 кубов воды, и её хватало всего на один перегон. Новый агрегат вмещает шесть кубов воды, но этого достаточно для работы на двух перегонах.